Le Blue Zone del mondo a Porto Cervo per il Longevity Fest

Cosa hanno in comune la Sardegna e il Giappone? Sicuramente la longevità dei propri abitanti, che passa anche attraverso il cibo. Le due Blu Zone del mondo verranno messe a confronto durante la tavola rotonda "Okinawa e Sardegna: così lontane, così vicine", in programma all'interno del Longevity Fest 2023 ospitato il prossimo 31 agosto nella piazzetta della Marina di Porto Cervo.

A portare avanti un'analisi antropologica e culturale, partendo dall'isola di Okinawa per arrivare in Sardegna, sarà Craig Wilcox, gerontologo dell'Università di Okinawa: l'esperto parlerà delle caratteristiche affini, ma anche di quelle che costituiscono una diversità, nelle due Blu Zone.

La seconda edizione del festival ideato e prodotto dal regista Pietro Mereu e dalla Ilex Production, coordinato dal Consorzio Costa Smeralda e dalla divisione Agrifood e Marketing erritoriale del Cipnes, sarà condotto dalla giornalista esperta di cultura gastronomica Eleonora Cozzella e vedrà la proiezione di un estratto del documentario sull'isola di Okinawa "Kentannos", diretto da Victor Cruz e prodotto da Kino Produzioni.

"Siamo lieti che tra le eccellenze sarde - commenta il presidente del Consrozio Renzo Persico - possa essere annoverata anche la longevità, una peculiarità del nostro territorio che è una ulteriore testimonianza del valore del contesto in cui viviamo". Durante la serata verranno anche illustrati "I sentieri del turismo enogastronomico", un viaggio tra longevità e valori della dieta sardo-mediterranea a cura di Massimo Masia, project manager di Insula, con la partecipazione dell'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa. E per chiudere il talk, una degustazione di preparazioni sardo giapponese con la firma degli chef Angelo Serra di Insula e Roberto Okabe di Finger's.



