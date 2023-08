Lamborghini a Porto Cervo svela la sua super sportiva

La natura e il mare di Sardegna si specchiano su un'auto da favola e diventano il palcoscenico per mostrare un gioiello a quattro ruote realizzato durante l'anno del 60esimo anniversario del marchio. Lamborghini ha scelto l'hotel Cala di Volpe, albergo simbolo della Costa Smeralda, per svelare e mostrare a 120 ospiti la "Huracán Sterrato Opera Unica", la vettura, unica nel suo genere, realizzata con un esclusivo processo di verniciatura a effetto cristallo.

L'esterno dell'auto è stato realizzato con un sofisticato processo di pittura a mano a tre colori. La vernice solida Blu Amnis è seguita da due lavorazioni artigianali: il Blu Grifo e il Blu Fedra. Questo crea un effetto cristallino che richiama i mari della Sardegna.

La super sportiva è stata presentata durante un evento esclusivo dedicato a 120 clienti della Casa di Sant'Agata Bolognese. L'auto è stata posizionata su una piattaforma galleggiante fronte mare. La serata è stata presentata da Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini.

"Huracán Sterrato nasce dalla volontà di sfidare ciò che ci si aspetta e si dà per scontato - spiega Winkelmann -: è una supersportiva che va oltre le convenzioni. Questa è l'occasione perfetta per sperimentare un nuovo processo di verniciatura, esplorare a pieno le possibilità delle personalizzazioni". La nuova auto sarà esposta al Lamborghini Lounge di Porto Cervo fino al 10 settembre.



