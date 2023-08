Gruppi di migranti sbarcano tra i bagnanti nel sud Sardegna

Non si fermano gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna: intercettati nella spiaggia di Campana, a Domus de Maria, tra i bagnanti due gruppi di migranti provenienti dal nord Africa. Complessivamente i carabinieri hanno bloccato 13 persone: 10 uomini, due donne e un bimbo di 6 mesi arrivati a bordo di un barchino lungo sei metri e con un motore fuoribordo da 40 cavalli che è stato recuperato.

I migranti saranno trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove saranno identificati.

Gli approdi registrati nell'ultima settimana sono stati quasi giornalieri facilitati dalle buone condizioni meteo. L'ultimo gruppo di quattro algerini era stato intercettato in località Is Loccis, vicino a Carbonia, nel Sulcis. Erano sbarcati poco prima nella spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi, nel sud Sardegna, a bordo di un barchino del quale non si sono trovate tracce.



