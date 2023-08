Calcio:Cagliari-Inter già sold out,mancano solo 400 posti ospiti

Stadio sold out per Cagliari Inter di lunedì alle 20.45, seconda giornata di campionato ed esordio casalingo per la squadra di Ranieri. Mancano all'appello soltanto i quattrocento posti destinati ai tifosi ospiti: per il via libera si attende la decisione dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. I biglietti liberi, anche con i prezzi sino a 150 euro, sono andati a ruba.

Dagli spalti al campo di allenamento: oggi doppia seduta ad Assemini per Pavoletti e compagni. E Ranieri sta già pensando a strategie e formazione anti nerazzurri. A Torino ha sorpreso tutti con Oristanio e Luvumbo davanti. Il mister potrebbe ridare spazio al tandem leggero. Oppure rilanciare Pavoletti: o come unica punta o con Oristanio o Luvumbo accanto.

Intanto sul fronte mercato frenata su Petagna. E caccia all'attaccante a otto giorni dalla conclusione degli affari. Il Monza ha congelato la cessione della sua punta, almeno sino a quando non riuscirà a mettere le mani sul bomber che gli piace.

E il Cagliari, che continua a essere molto interessato all'ex Atalanta, è costretto nel frattempo a guardarsi intorno.

La società rossoblu sta valutando tutto, anche un possibile assalto finale a Pohjanpalo del Venezia. In laguna il finlandese è considerato il punto di ripartenza per un campionato a caccia della A. Negli ultimi giorni, poi, si è aperto uno spiraglio nel quale sta cercando di infilarsi il Genoa. Ma se Pohjanpalo dovesse essere messo sul mercato, il Cagliari sarebbe pronto a fare la sua offerta. Anche perchè lo scenario è abbastanza chiaro: attaccanti collaudati per il campionato italiano non ce ne sono tantissimi. E pescare dalla B potrebbe essere una strada percorribile.

Sempre in ballo Nsame dello Young boys, ma sul camerunense, che in Svizzera è andato molto bene, c'è sempre il punto interrogativo sulla stagione a Venezia due anni fa: undici presenze e zero gol. Per centrocampo e trequarti girano i nomi di Aramu (Genoa) e Gaetano (Napoli). Ma il Cagliari non si vuole distrarre: cerca un attaccante e un difensore. E dovrebbe chiudere così.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA