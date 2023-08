Attacco epilettico sulla nave da crociera, soccorso un 39enne

Un turista colpito da un attacco epilettico a bordo della nave da crociera Msc Seaview è stato soccorso questa mattina dalla Capitaneria di porto di Porto Torres.

L'uomo, 39 anni, kazako, si trovava sulla nave diretta a Palma di Maiorca con a bordo 5083 passeggeri e 1507 membri d'equipaggio. Alle 7.40 il primo allarme indirizzato alla sala operativa della Guardia costiera e la decisione di evacuare subito il passeggero per poterlo ricoverare in una struttura ospedaliera. La nave da crociera è stata dirottata verso le acque del golfo dell'Asinara e la Capitaneria ha inviato l'elicottero Aw "Rescue Ima" e la motovedetta Cp 560.

Il passeggero colto da malore è stato recuperato e trasportato in elicottero all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La Msc Seaview ha invece proseguito la sua rotta verso Palma di Maiorca.

"L'evacuazione medica via mare non costituisce una novità per la Capitaneria di porto di Porto Torres - afferma Gabriele Peschiulli, capo del compartimento marittimo turritano- ma rappresenta in ogni caso un'attività assai delicata nella quale la tempestività della diagnosi e la prontezza operativa della Guardia Costiera rivestono una importanza fondamentale per assicurare in tempi rapidi le cure mediche necessarie".



