Vela: cinquanta maxi yacht a Porto Cervo per la Rolex cup

Saranno circa cinquanta i maxi yacht a Porto Cervo che dal 3 al 9 settembre parteciperanno alla trentatreesima edizione della Maxi Yacht Rolex Cup, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda.

I percorsi di regata - spiegano gli organizzatori - sono studiati per consentire ai concorrenti di navigare attorno alle isole dell'arcipelago di La Maddalena. Per le classi più tecniche sono previste anche regate a bastone. Ogni giorno, in funzione delle previsioni del vento, il comitato di regata sceglierà il percorso più adatto per consentire a tutte le classi di regatare per un tempo simile.

La novità principale di quest'anno riguarda la presenza dei multiscafi. Sono iscritti: Allegra, un progetto custom di Nigel Irens di Adrian Keller, vincitore della Rolex Fastnet Race nella sua categoria, il Gunboat 80 Highland Fling 18 di Lord Irvine Laidlaw e il Gunboat 68 Convexity 2. In acqua anche Y3K, il nuovissimo Wally 101 di Claus-Peter Offen che si confronterà con gli altri supermaxi, quali lo Swan 115 Moat, lo Spirit 111 Geist, il Maxi Dolphin Viriella e Inoui, tutti oltre i 30 metri, presenze abituali alle regate dello YCCS.

La Maxi Yacht Rolex Cup si concluderà il 9 settembre, mentre la stagione dello Yccs proseguirà con le regate dedicate alla classe internazionale 5.5 metri, la Scandinavian Gold Cup. Poi il campionato mondiale dal 24 al 29 settembre.



