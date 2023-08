Tre acquisti in 9 giorni per il Cagliari,rebus Petagna

Tre acquisti in nove giorni per il Cagliari: Petagna il primo obiettivo per l'attacco, il greco Chatzidiakos arriva a settembre. E club ancora alla ricerca del secondo difensore richiesto da Ranieri. La trattativa per Petagna è avviata, ci sono conferme da Monza. Ma radio mercato parla di inserimenti anche di Milan e di Atalanta.

Il Cagliari c'è, ma c'è pure un problema da risolvere: il Monza ha assicurato al giocatore un ingaggio (circa 2 milioni) superiore agli standard previsti per questa stagione dal club rossoblu. Si tratterebbe di un prestito: diplomazie al lavoro per cercare di trovare una soluzione. Ma la società avrebbe anche un piano B, tenuto sotto traccia per evitare poi interferenze di altri club e impennate improvvise sul costo del cartellino.

Fatta invece per il difensore greco Chatzidiakos. Ma arriverà con un po' di ritardo: il suo club, l'olandese Az Alkmaar, ha chiesto al Cagliari di tenerlo ancora per una settimana per gli impegni di campionato (la squadra è prima a punteggio pieno) e Conference. In cambio uno sconto per la società rossoblu. Al Cagliari serve però un secondo difensore. Anche perchè Altare, insieme al centrocampista Lella, è ormai del Venezia. E Capradossi sta per andare ad Ascoli: l'affare peró potrebbe essere definito solo con l'arrivo di un altro centrale. Sembra sfumata invece la pista del capitano del Sassuolo Ferrari.

In uscita Kourfalidis e Desogus, piacciono alla Ternana. Ma sul greco ora è piombato pure il Palermo. Altra partenza sicura è quella di Pereiro. Intanto il Cagliari deve pensare al campionato: questo pomeriggio ripresa degli allenamenti in vista della notturna di lunedì prossimo contro l'Inter alla Domus.





