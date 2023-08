La corsa degli Scalzi rivive tra Cabras e San Salvatore

Anche quest'anno il borgo di San Salvatore a Cabras ospiterà l'omonima festa del santo e la Corsa degli scalzi, che ha origini nel 1619, quando per mettere al sicuro il simulacro di San Salvatore durante gli assalti dei Mori che imperversavano su quel tratto di costa del Sinis gli abitanti del posto diedero vita a una corsa che viene rievocata ogni primo fine settimana di settembre.

Il calendario di appuntamenti si snoda tra il 25 agosto e il 4 settembre. Venerdì 25 agosto, alle 6.30, le donne di Cabras, scalze e vestite con l'abito tradizionale, portano in processione al villaggio la piccola statua di Santu Srabadoeddu (San Salvatore), dando inizio al novenario. Da quel momento, il villaggio si anima, e i proprietari delle casette vi si trasferiscono fino alla fine della festa, quando poi rimarrà quasi disabitato fino all'anno successivo. Sabato 2 settembre, alle 7, la suggestiva processione degli scalzi si snoderà per 7 chilometri da Cabras con l'arrivo nel borgo di San Salvatore e la celebrazione della messa. Domenica alle 18 il rientro del simulacro del Santo nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Cabras.

Tra gli eventi civili, sabato 2 alle 19.30 a San Salvatore la sagra del muggine e alle 21.30 il concerto con Elio, gli Istentales e i Tenores di Neoneli. L'associazione Is Curridoris allestisce anche una mostra fotografica itinerante che quest'anno sarà presente anche al villaggio ed è previsto un servizio navetta tra Cabras, Solanas e il villaggio di San Salvatore.

"Per il secondo anno rinnoviamo la sinergia tra i vari soggetti interessati, il comitato organizzatore dei festeggiamenti e le due associazioni culturali, con l'obiettivo di garantire l'ottima riuscita dell'evento - ha detto il sindaco di Cabras, Andrea Abis - Siamo consapevoli del livello di importanza di una manifestazione alla quale è stato assegnato il titolo di uno dei grandi eventi identitari di un'intera regione e che per Cabras rappresenta uno dei momenti più profondi della propria identità comunitaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA