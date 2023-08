Frana sulla provinciale 11 a Busachi, strada chiusa per ore

Vegetazione, grossi massi e terriccio franati dal costone sovrastante, hanno invaso la carreggiata al chilometro 41 della strada provinciale 11, nel comune di Busachi, rendendo necessaria la chiusura della carreggiata per tutta la notte, nel tratto che va dal ponte sul lago Omodeo al bivio per Busachi.

I vigili del fuoco di Oristano hanno rimosso gran parte dei detriti per poter consentire il transito ai mezzi di soccorso.

Per tutta la notte si è lavorato per mettere in sicurezza la zona e all'alba la strada è stata riaperta.



