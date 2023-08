Calci e pugni contro i genitori, arrestato un 58enne a Iglesias

Ha aggredito gli anziani genitori colpendoli con calci e pugni. E poi, quando è stato rintracciato dai carabinieri, è stato trovato in possesso di due coltelli e di una balestra, armata e con il dardo pronto per scoccare un colpo.

Ieri a Iglesias i militari del Radiomobile hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e porto di oggetti per offendere, un 58enne.

L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri: i genitori sono stati trasportati dal personale del 118 all'ospedale Sirai di Carbonia, non in pericolo di vita.

Le armi sono state sequestrate per eventuali futuri accertamenti. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias in attesa del processo per direttissima.



