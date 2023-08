Cade sulle scale in barca a vela, grave diportista torinese

E' caduto dalle scale di accesso al sottocoperta in una barca a vela ormeggiata davanti a Cala Luna, nel golfo di Orosei, nel Nuorese, rimanendo ferito alla schiena.

Un diportista di Torino di 54 anni, è stato trasferito su una barella spinale e trasbordato sulla motovedetta della Guardia Costiera di Olbia, fino al porto di Cala Gonone. Da qui l'ambulanza del 118, lo ha trasferito all'ospedale San Francesco di Nuoro. Secondo i primi accertamenti ha riportato un forte trauma alla schiena e le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.



