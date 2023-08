Autocisterna si ribalta sulla 131, strada chiusa e un ferito

Un'autocisterna si è ribaltata nella statale 131 all'altezza del bivio per Birori, nel Nuorese, e la strada è stata chiusa in direzione Sassari. L'autista del mezzo è stato trasportato all'ospedale di Sassari da un'ambulanza del 118 dove è stato ricoverato in codice rosso. Secondo i primi accertamenti avrebbe riportato un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che ha portato il mezzo pesante, carico di combustibile, a ribaltarsi su un fianco, forse dopo aver urtato il guardrail. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Macomer che si stanno adoperando per rimuovere il mezzo e le forze dell'ordine.

La viabilità è dirottata su strade alternative.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA