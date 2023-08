Tabaccaio picchiato e rapinato da due banditi a Cagliari

Un unico violento pugno al volto per stordirlo e strappare il registratore di cassa con all'interno 200 euro. E' stata fulminea l'azione dei banditi che questa mattina hanno rapinato la tabaccheria al numero 32 di via Riva Villasanta a Cagliari. Ferito lievemente, Daniel Deplano, 41 anni, fratello del titolare della rivendita di tabacchi, trasportato al Policlinico di Monserrato in codice giallo.

Per lui tanta paura e una tumefazione al volto. Gli agenti della squadra mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, stanno lavorando nel tentativo di individuare nel più breve tempo possibile i due rapinatori. Sono stati prelevati i filmati di alcune telecamere della zona che poterebbero aver ripreso le fasi della rapina e in particolare l'ingresso dei malviventi nella tabaccheria e la fuga a bordo di un'auto.

Gli investigatori hanno sentito anche alcuni testimoni che avrebbero fornito particolari importanti proprio sul modello dell'auto, probabilmente rubata, utilizzata per la fuga.

