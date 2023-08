Scontro frontale tra auto e furgone a Cagliari, un ferito grave

Un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente questa sera lungo la strada provinciale 92 a Macchiareddu, un uomo è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.

L'incidente è avvenuto vicino alla pizzeria Antica Casa Marini. Il conducente dell'utilitaria è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, illeso il conducente del furgone.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari.

Gli operatori hanno soccorso il ferito affidandolo al personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto è anche intervenuta la polizia locale di Cagliari che si sta occupando dei rilievi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA