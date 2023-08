Nuovo bando per collegamenti marittimi La Maddalena e Carloforte

La Regione Sardegna mette a bando i collegamenti marittimi in regime di continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori sulle tratte tra La Maddalena e Palau e tra Carloforte-Calasetta e l'isola di San Pietro (Carloforte) per i prossimi 6 anni. Per partecipare alla gare europea le compagnie di trasporto avranno tempo sin o al 2 novembre, alle 13.

Si tratta del terzo tentativo della Regione di affidare i servizi minimi con oneri di servizio pubblico per le isole minori. Nel corso del 2022, infatti, erano state pubblicate due procedure ad evidenza pubblica entrambe andate deserte.

Attualmente il servizio diurno sulle linee La Maddalena-Palau e Carloforte-Portovesme e e Carloforte-Calasetta è svolto dalla Delcomar Srl, mentre il servizio notturno è svolto dalla Ensamar Srl: i due contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla nuova gara, sono stati prorogati sino al 31 dicembre 2023.

Per il lotto 1 (linea Palau-La Maddalena ) l'importo ca base d'asta è pari a 30.287.348,10 euro (IVA esclusa) per la durata massima stimata di 72 (settantadue) mesi e per un importo annuo pari a 5.047.891,35 euro (IVA esclusa). Per il lotto 2 (linee Carloforte-Calasetta e e Carloforte-Portovesme) l'importo complessivo è di 84.151.177,44 euro (IVA esclusa), 14.025.196,24 euro (IVA esclusa) all'anno. Il valore stimato della concessione per il lotto 1 è di 67.154.774,36 euro e per il lotto 2 124.602.719,98 euro.



