Il pop rock targato Le Vibrazioni fa tappa in Costa Smeralda

Un'estate 2023 ricca di eventi e concerti, quella organizzata dal Consorzio Costa Smeralda. Per il settimo appuntamento del calendario smeraldino, in programma giovedì 24 agosto alle 22, saliranno sul palco allestito all'interno del campo sportivo del borgo di Abbiadori, Le Vibrazioni, a seguire il dj set del programma "Lo zoo di 105".

La band pop rock milanese, con il carismatico front man Francesco Sarcina, arriva in Costa Smeralda dopo una serie di grandi eventi musicali tra i quali l'esibizione di Enrico Ruggeri, lo scorso 14 agosto nella piazzetta di Porto Cervo, la performance artistica di Roberto Vecchioni del 31 luglio, il concerto di Anna Tatangelo e i tradizionali "Concerto all'alba" a Capriccioli e "Concerto alla Luna", due degli appuntamenti di musica classica promossi del Consorzio.

L'ingresso al concerto de Le Vibrazioni sarà gratuito. Il Consorzio ha messo a disposizione due navette che partiranno dal parcheggio dei bus a Porto Cervo dalle 20.30 sino alla fine dell'evento.



