Il Cagliari parte bene col Torino ma ora c'e l'Inter

Due anni fa lo zero a zero a Venezia portò il Cagliari in serie B. Il punteggio di ieri contro il Torino, uguale a quello del Penzo, ha tutto un altro senso: significa che la neo promossa squadra di Ranieri ha carattere e mentalità giusti per stare in A e combattere per la salvezza. Almeno questo è quello che si è visto nei novanta e passa minuti di gioco all'Olimpico. Non una grande mole di occasioni da una parte e dall'altra. Ma le poche chance sono stati pari. Con i rossoblù che hanno rischiato: in qualche occasione di prenderle (paratona di Radunovic su Sanabria), in altre di darle (lob di Nandez toccato e deviato con un'unghia dal portiere granata). E alla fine anche il tecnico granata lo ha detto: pareggio giusto.

La difesa ha retto, ma forse la chiave di tutto è stato il centrocampo con Makoumbou e Sulemana che si conoscono da pochi mesi, ma che sembrano nati per giocare insieme. Ma è l'atteggiamento generale che sin dalle prime battute ha fatto capire l'andazzo: squadra aggressiva, pronta alla lotta e al combattimento. E questo per Ranieri è lo spirito giusto. Davanti mancano le punte da area di rigore (Ranieri ha iniziato senza Pavoletti e Shomurodov), ma anche con i pesi leggeri Luvumbo e Oristanio il Cagliari ha messo in apprensione la difesa granata che temeva le accelerazioni in ripartenza dei due.

Davanti i rossoblù aspettano Petagna, uno che non ha mai fatto tanti gol, ma che si fa sentire e gioca molto per la squadra. Il problema è l'ingaggio, troppo alto per gli standard rossoblù, ma si cerca in queste ore di trovare una soluzione.

Quasi fatta, ma non è fatta. "Vediamo - queste le parole di Ranieri - se arriva lui o un altro". Potrebbe essere la settimana giusta anche per i difensori: subito Chatzidiakos, nei prossimi giorni Ferrari dal Sassuolo.

Torino prima tappa di un percorso non facile: ora c'è l'Inter alla Domus, poi la trasferta di Bologna. E quindi la sosta per gli impegni delle Nazionali. Per Ranieri un punto di speranza e incoraggiamento: "La gara - ha detto a fine partita - è stata interpretata molto bene, sono contento per la squadra perché ha raccolto quanto seminato in questi giorni, lottando come leoni contro una squadra che si conosce per come interpreta il calcio.

Sono moderatamente soddisfatto, andiamo avanti con fiducia. Oggi non dovevamo abbatterci di fronte alle difficoltà, bisognava rispondere con tenacia e voglia colpo su colpo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA