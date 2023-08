Con armi rapinano hotel in Gallura, bottino da migliaia di euro

Rapina nella notte nell'hotel Hotel Baia Aranzos a Golfo Aranci, in Gallura. I carabinieri della stazione di Olbia in queste ore stanno indagando insieme con la Procura di Tempio Pausania per risalire ai malviventi che che intorno alle 3 del mattino di lunedì 21 agosto, con il volto coperto e armi in pugno, si sono presentati alla reception dell'albergo.

Minacciando il receptionist si sono fatti consegnare il denaro che in quel momento era presente in cassa, diverse migliaia di euro, per poi fuggire via a piedi. Probabilmente ad attenderli poco distante c'era un'auto con dei complici a bordo. Ora gli investigatori avrebbero degli importanti indizi che nelle prossime ore potrebbero condurli all'identificazione dei rapinatori. La struttura alberghiera è dotata di un impianto di videosorveglianza e sarà anche grazie alle immagini immortalate delle telecamere che i carabinieri potranno risalire agli autori del gesto.



