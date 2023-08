Anche 150 euro per l'esordio del Cagliari in casa con l'Inter

Prezzi da concerto dei big della musica per Cagliari-Inter, in programma lunedì prossimo alla Domus. Per l'esordio in casa dei rossoblù dopo la prima gara esterna in serie A col Torino bisogna prepararsi a sborsare 120 euro nei distinti centrali e 150 per la tribuna blu. Sconto per gli under 18: rispettivamente 80 e 100. È la forse inevitabile conseguenza del quasi sold out degli abbonamenti: oltre l'80% dello stadio è occupato da chi ha investito sulle diciannove partite casalinghe.

E il prezzo lo fa il mercato: prezzi calmierati per chi ha dato fiducia alla squadra. E sopra i 100 euro per la vendita libera dei singoli biglietti: almeno con le big i costi saranno presumibilmente molto simili. Circa tredicimilacinquecento i tagliandi già venduti con tutto esaurito nelle curve e nei distinti laterali. I biglietti per i settori con posti ancora disponibili sono in vendita da questa mattina.

Ancora attesa per i biglietti del settore ospite, circa 450 seggiolini: modalità di acquisto e prezzi si conosceranno al più presto.

Forte rincaro rispetto all'ultimo Cagliari-Inter del maggio 2022. Allora, anche per aiutare la squadra che si stava battendo per la salvezza, il club aveva optato per una politica dei prezzi low cost: 15 euro in curva nord e sud, 30 nei distinti e 45 in tribuna.



