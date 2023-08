Truzzu, 'grande successo a Cagliari per le Frecce Tricolori'

Sono stati centomila. Probabilmente molti di più. Cagliaritani, appassionati provenienti dall'hinterland e turisti. Tutti con il naso all'insù nella spiaggia del Poetto per ammirare le evoluzioni delle Frecce Tricolori. Si è conclusa con un lungo applauso mentre nel cielo era ancora ben visibile la scia tricolore, l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale che ieri è stata la protagonista della manifestazione aerea organizzata dall'Aeronautica Militare con la collaborazione del Comune di Cagliari.

"Credo che sia stata una manifestazione ben riuscita - ha detto il sindaco Paolo Truzzu - Un grade spettacolo di una delle eccellenze italiane per il quale dobbiamo ringraziare l'Aeronautica e soprattutto questi piloti che sono davvero speciali". "Vedere la spiaggia così piena - ha concluso Truzzu - era come trovarsi in un grande teatro naturale con tanta gente, cagliaritani e turisti, seduta per assistere ad uno spettacolo che ci rende orgogliosi perché fa parte della nostra storia, della nostra tradizione e identità. Una dimostrazione della capacità, eccellenza e tecnologia nelle nostre Forze Armate e di quanto la popolazione sia vicina e le apprezzi".

"Grazie agli straordinari piloti delle Frecce Tricolori e all'Aeronautica Militare per aver rispettato l'impegno preso, per celebrare i 100 anni della nostra Forza Armata anche nella città di Cagliari, appuntamento che era stato rinviato per un lutto - ha aggiunto il deputato di Fdi Salvatore Deidda - Grazie all'amministrazione comunale di Cagliari per il patrocinio alle tante iniziative per celebrare questo importante appuntamento che ha richiamato oltre 100 mila cittadini, incuranti delle solite, ritrite e tristi polemiche social di indipendentisti anti italiani e della solita sinistra che protesta su tutto e tutti".

IMBOTTIGLIATI NEL TRAFFICO DOPO LO SHOW - Il traffico del ritorno da una giornata al mare a Capitana, Kal'e Moru, Torre delle Stelle, Mari Pintau, Villasimius. Più quello della domenica al Poetto: la domenica è il giorno in cui normalmente la spiaggia è affollata da decine di migliaia di persone. E poi il pubblico in più delle Frecce tricolori, manifestazione che ha attirato sul lungomare anche chi in genere sceglie altre soluzioni per trascorrere la giornata festiva. Risultato? Tutti bloccati in auto, a passo d'uomo, ma anche fermi sulle strade verso Cagliari, dal Margine Rosso alla rotonda di Quartu sino al viale Poetto.

A complicare la situazione un tappo che si è creato nel naturale sbocco del traffico, l'Asse mediano: uno scontro tra un'auto e una moto con un giovane portato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni in codice rosso. Per uscire dall'ingorgo - raccontano alcuni testimoni - ci sono volute anche due ore. Impossibile cercare di scappare dalla lunga coda svoltando a desta verso il Quartiere del sole: dopo qualche decina di metri ancora auto in fila soprattutto nelle strade più vicine a via Tramontana, unica via di uscita per l'Asse mediano comunque semiparalizzato dall'incidente. Per il sindaco Paolo Truzzu "uno spettacolo magico: oltre 100 mila persone al Poetto con il naso all'insù per ammirare una manifestazione che fa parte della nostra storia e delle nostra identità". Ma sui social è polemica: tanti apprezzano, lodano la bravura dei piloti e ringraziano. Ma molti raccontano il loro percorso di guerra per tornare a casa.

IN CENTOMILA CON IL NASO ALL'INSU' - La spiaggia dei centomila non ha deluso le aspettative. Il litorale del Poetto da Cagliari a Quartu, una distesa di 12 chilometri di sabbia, ha raggiunto la sua massima capienza in una domenica di agosto dove lo spettacolo è arrivato dal cielo con le Frecce Tricolori. La pattuglia acrobatica nazionale ha fatto tappa in Sardegna in occasione dei 100 anni dell'Aeronautica militare che vedono la Pan impegnata in tutte le regioni d'Italia. A Cagliari le evoluzioni acrobatiche e le spettacolari scie luminose con i fumi bianco-rosso-verde delle Frecce Tricolori hanno chiuso questo pomeriggio una giornata di festa con tante esibizioni aeree patrocinata dal comune di Cagliari.

Fin da sabato il Poetto si è riempito per assistere alle prove della pattuglia acrobatica. Oggi il boom con centomila presenze. Lungomare blindato con divieti al traffico e alla sosta dei veicoli e tratti di mare interdetti alla balneazione e alla navigazione. Strascico di polemiche sulla blindatura ma anche sui costi sostenuti dall'amministrazione comunale per la manifestazione. L'evento si è aperto con il passaggio del tricolore trainato dall'elicottero militare AW139. Subito dopo si sono esibiti due veicoli acrobatici civili e a seguire un nuovo passaggio dell'AW 139 del 15° Stormo di base a Decimomannu. In chiusura lo show delle Frecce Tricolori, entrate nell'area di volo del Poetto intorno alle 18.05 per lasciarla verso le 18.30. Tanto entusiasmo tra la folla per uno spettacolo che ogni volta emoziona e mette in circolo un bel po' di adrenalina. "Dietro a uno spettacolo come questo c'è tantissimo allenamento - racconta all'ANSA il tenente colonnello Stefano Vit, comandante della pattuglia acrobatica - i piloti volano ogni ogni giorno durante tutto l'anno, per due a volte tre volte al giorno. Si tratta di voli acrobatici molto impegnativi soprattutto dal punto di vista fisico. E' un lavoro di squadra - chiarisce - dove l'apporto di tutti è fondamentale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA