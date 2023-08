Trentun opere in concorso per il premio enoletterario Vermentino

Il premio enoletterario Vermentino torna in questa nuova edizione con 25 case editrici di tutta Italia e 31 tra opere di narrativa tra romanzi e racconti inediti. Ospite d'onore l'attore Neri Marcorè che dialogherà con i finalisti e annuncerà il vincitore durante la serata del 7 ottobre a Olbia.

L'iniziativa culturale è ideata dalla Camera di Commercio di Sassari e realizzata in collaborazione con i comuni di Olbia, di Castelnuovo Magra e con il Consorzio dei produttori del Vermentino di Gallura.

Il Premio Vermentino sin dalla prima edizione, lanciata con il riconoscimento alla carriera a Simonetta Agnello Hornby,negli anni è riuscito a ritagliarsi un ruolo rilevante in ambito nazionale: non a caso, a cinque anni di distanza dalla nascita, sono sempre più numerose le case editrici nazionali e regionali, e gli autori, che decidono di prendere parte all'evento come nel 2018, edizione vinta da Alessia Coppola con "Il profumo del mosto e dei ricordi" e nel 2019 quando il Premio fu vinto da Anna Bertuccio con "Altra voce". In piena pandemia è stato Gesuino Nemus a portare a casa il Premio con la sua "Eresia del cannonau" nel 2020, nel 2021 anno fu "Panni sporchi per Martinengo" di Fabrizio Borgio; lo scorso anno fu Felicia Kinsley con "Non è un paese per single" ad aggiudicarsi la palma della miglior opera letteraria. E la giuria del Premio, presieduta dalla vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari, Maria Amelia Lai è già al lavoro per decidere il vincitore di questa edizione.



