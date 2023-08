Sassari, Antonio Giordano nuovo comandante vigili del fuoco

Cambio al vertice dei vigili del fuoco di Sassari. Il nuovo comandante provinciale è l'ingegner Antonio Giordano, che lascia la guida a Nuoro e prende il posto dell'ingnegner Gianfrancesco Monopoli. Nominato dirigente superiore ad aprile 2023, il neo comandante si è laureato in Ingegneria civile nella facoltà di Ingegneria di Salerno nel 1996, è stato assunto come funzionario direttivo nel 1998 e poi assegnato al comando provinciale di Nuoro come vicario.

Dal giugno 2016 è stato nominato primo dirigente e assegnato presso il Viminale per il coordinamento delle operazioni di soccorso nelle provincie dell'Italia centrale colpite dal sisma.

Da gennaio 2018 ha prestato servizio al comando provinciale di Cagliari per poi diventare comandante provinciale a Nuoro nel giugno 2020.

Giordano si è distinto per la partecipazioni a diverse emergenze: l'alluvione di Villagrande Strisaili nel dicembre 2004, il terremoto dell'Aquila nel 2009 e dell'Emilia Romagna nel 2012, l'alluvione del 2013 a Cagliari, Assemini, Capoterra e a Uta nell'ottobre 2018, l'alluvione di Bitti nel novembre 2020, il crollo della palazzina a Tiana nel novembre 2022 e per ultimo la gestione dell'incendio a Posada e Siniscola del 6 e 7 agosto scorsi.



