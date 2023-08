Il Consiglio riparte dall'edilizia ma si pensa già al voto

(di Marzia Piga) Riprendono lenti i ritmi della politica sarda dopo il Ferragosto. Il Consiglio regionale riapre oggi e riavvia le attività istituzionali tra due giorni, mercoledì 23. Si ricomincia da dove si è lasciato: dall'ennesimo rinvio del collegato alla manovra finanziaria, bloccato sull'urbanistica.

Il testo dell'emendamento presentato dalla giunta sull'edilizia sarà esaminato dalla commissione Governo del territorio mercoledì alle 10.30 insieme con i rappresentanti di Anci, Ance, della Rete delle professioni tecniche della Sardegna, dell'ordine dei Geologi e associazioni ambientaliste Legambiente, Gruppo di intervento giuridico, Italia Nostra e Wwf Sardegna. Il nodo è la riqualificazione delle strutture turistiche esistenti, anche nella fascia dei trecento metri dal mare.

Nel frattempo la giunta ha fatto un passo in avanti sulla sessione finanziaria e ha approvato qualche giorno prima di Ferragosto la delibera che contiene l'assestamento di bilancio che dovrà attendere l'ok al collegato per poter approdare in Aula. È quella che l'assessore del Bilancio, Giuseppe Fasolino, aveva più volte definito la vera manovra di fine legislatura, vale circa mezzo miliardo di euro, con dentro i 171 milioni dell'avanzo di amministrazione e le maggiori entrate.

Ma le manovre politiche in vista delle Regionali di inizio 2024 non si sono mai fermate e sono proseguite anche sotto gli ombrelloni o a bordo piscina nei resort, dalla Gallura a Villasimius. Nel centrodestra il governatore uscente Christian Solinas si dimostra tranquillo della sua investitura da parte del ministro e vicempremier Matteo Salvini, capo della Lega che ha rinnovato il legame con il Psd'Az dello stesso Solinas. Il capo dell'esecutivo sardo deve però fare i conti con gli scossoni nel suo partito e con i mal di pancia degli alleati più critici. Forza Italia e Fdi scalpitano, mentre i centristi sono ormai di traverso. Antonello Peru e Stefano Tunis, fondatori del movimento Sardegna al centro 20 Venti, fanno la corte anche a Riformatori e Udc, ma perdono Italia Viva, che si è smarcata dal nascente gruppo.

A livello nazionale i giochi sono un po' più complicati, perché anche se tutti si sono affrettati a ribadire che il candidato verrà scelto in Sardegna, gli equilibri vanno tenuti anche sui tavoli romani. E lì a dire la prima parola è il partito di Giorgia Meloni. Se così fosse, e se Solinas non la spuntasse, Fdi spingerebbe Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, e si fa insistente nel caso di una scelta tecnica il nome di Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti.

Complicazioni, invece, nello schieramento all'opposizione. La coalizione di circa venti sigle del centrosinistra da cui deve scaturire il nome del candidato da opporre a quello del centrodestra non si riunisce dal 7 luglio, giorno della sua prima riunione ufficiale a Cagliari. Un mese e mezzo che non ha portato grandi novità e che ha sempre più insinuato l'opzione primarie per la scelta definitiva. A chiederle per primo era stato Liberu, ma il Pd continua a sperare che il nome arrivi da un accordo del tavolo di Molentargius.

Il M5s non è mai stato pro primarie, ma in questo caso una porta poterebbe essere aperta anche perché i pentastellati sardi in Consiglio regionale sembrano non avere gradito le fughe in avanti di Alessandra Todde, ex vice ministro dei governi Conte.

Tra i nomi che si rincorrono come candidato governatore lo stesso segretario dem, Piero Comandini, e il sindaco di Quartu Graziano Milia, che però pare aver declinato.

Il disegno è solo all'inizio, a cinque mesi dalla scadenza elettorale ci sono soltanto i contorni che saranno riempiti in un autunno che si annuncia già caldo.



