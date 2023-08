I big della classica sul palco di Notti musicali a Cagliari

Quattro serate dedicate alla musica classica, con protagonisti nomi di primissimo piano del panorama internazionale. Da sabato 26 a martedì 29 agosto nell'auditorium del Conservatorio "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari si rinnova l'appuntamento con Le Notti musicali: i big saranno anche docenti dell'Accademia internazionale di musica di Cagliari, in programma quest'anno dal 23 al 31 agosto.

Organizzato dall'associazione Sardegna in musica, presieduta da Gian Luca Marcia, e con la direzione artistica di Cristian Marcia, quest'anno il festival richiamerà sul palco i violinisti Marc Danel e Gilles Millet, fondatori del Quartetto d'archi Danel, il pluripremiato virtuoso del piano Leonel Morales, il clarinettista Johanns Thorsten, sino allo stesso Cristian Marcia, che presenterà in anteprima il suo nuovo lavoro Is Musicas-Voyages di prossima uscita per l'etichetta canadese Les productions d'Oz. Con loro anche le nuove leve: il mezzosoprano Laura Capretti, il Kong Quartet, formazione nata a Hong Kong, il violista Nicolas Fromonteil, la violinista giapponese Natsuki Gunji.

Si comincia sabato con Cristian Marcia che nella prima parte della serata, sul palco insieme ai giovani del Meras Notas ensemble, proporrà alcuni brani tratti dai suoi lavori Is Musicas "Voyages" (direction-emotion-horizon), una musica minimalista che accompagna l'ascoltatore in un viaggio nella natura della Sardegna, La chiusura del sipario sull'edizione 2023 delle Notti musicali è affidata al quintetto formato da Enrico Pace, Marc Danel, Gilles Millet, Cheng Yan Ho e Nicolas Fromeonteil che di Brahms affronteranno il Quintetto in fa min.

op. 34 per pianoforte e archi.



