Frecce tricolori, caos traffico per un incidente su asse mediano

Il traffico del ritorno da una giornata al mare a Capitana, Kal'e Moru, Torre delle Stelle, Mari Pintau, Villasimius. Più quello della domenica al Poetto: la domenica è il giorno in cui normalmente la spiaggia è affollata da decine di migliaia di persone. E poi il pubblico in più delle Frecce tricolori, manifestazione che ha attirato sul lungomare anche chi in genere sceglie altre soluzioni per trascorrere la giornata festiva. Risultato? Tutti bloccati in auto, a passo d'uomo, ma anche fermi sulle strade verso Cagliari, dal Margine Rosso alla rotonda di Quartu sino al viale Poetto.

A complicare la situazione un tappo che si è creato nel naturale sbocco del traffico, l'Asse mediano: uno scontro tra un'auto e una moto con un giovane portato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni in codice rosso. Per uscire dall'ingorgo - raccontano alcuni testimoni - ci sono volute anche due ore.

Impossibile cercare di scappare dalla lunga coda svoltando a desta verso il Quartiere del sole: dopo qualche decina di metri ancora auto in fila soprattutto nelle strade più vicine a via Tramontana, unica via di uscita per l'Asse mediano comunque semiparalizzato dall'incidente.

Per il sindaco Paolo Truzzu "uno spettacolo magico: oltre 100 mila persone al Poetto con il naso all'insù per ammirare una manifestazione che fa parte della nostra storia e delle nostra identità". Ma sui social è polemica: tanti apprezzano, lodano la bravura dei piloti e ringraziano. Ma molti raccontano il loro percorso di guerra per tornare a casa.



