Bosa, 11 lavoratori in nero per il catering di un matrimonio

Undici lavoratori in nero sono stati scoperti a Bosa dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza durante un controllo nel comparto del turismo. Dei sono risultati anche percettori del reddito di cittadinanza.

La maggior parte dei lavoratori sono stati individuati durante una verifica a due società che stavano predisponendo, all'interno di un locale, l'organizzazione del catering e dei servizi di sala per una cerimonia nuziale.

I finanzieri hanno segnalato queste posizioni irregolari all'ispettorato territoriale del Lavoro e alla direzione provinciale dell'Inps per quanto riguarda il beneficio del reddito di cittadinanza.



