Aquila di Bonelli soccorsa dalla Forestale nelle campagne a Tula

Si era adagiata a terra e non riusciva più a volare forse a causa di una ferita. Un esemplare di aquila di Bonelli è stata soccorsa e recuperata dal Corpo forestale nelle campagne di Tula.

La segnalazione del volatile in difficoltà è stata fatta oggi pomeriggio dall'Istituto superiore protezione e ricerca ambientale che laveva rintracciata grazie al gps.

Sul posto è stato subito inviato il personale della Forestale di Ozieri. L'aquila era sotto un albero.

E' stata trasportata al Centro recupero fauna selvatica di Forestas di Sassari e presa in custodia dal veterinario Marco Muzzaddu, che si occuperà di visitarla e curarla per le eventuali ferite. "L'aquila - spiegano dal Corpo forestale -risulta inanellata, dotata di gps che ne consente il tracciamento da parte dell'Ispra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA