Anche il Cagliari ai funerali dell'indimenticato Mazzone

Anche il Cagliari sarà presente questo pomeriggio ad Ascoli per l'ultimo saluto a Carlo Mazzone, allenatore rossoblù dal 1991 al 1993 e nella stagione 1996-97.

A rappresentare il club - visto che i giocatori e mister Ranieri sono a Torino per l'esordio in campionato - ci sarà il coordinatore tecnico della Primavera, Roberto Muzzi, ex giocatore di Mazzone, nella stagione 96-97 autore del gol contro il Milan che consentì al Cagliari di disputare lo spareggio salvezza, poi perso, a Napoli con il Piacenza.

Il Cagliari, attraverso Muzzi, porterà ai funerali, previsti alle 16.30 nella chiesa di San Francesco, una maglietta rossoblù come ultimo dono al tecnico protagonista dell'ultima scalata in Europa. Il club parteciperà alla cerimonia anche con una corona di fiori.



