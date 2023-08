Allerta alta per rischio incendi in mezza Sardegna

Salgono le temperature anche nell'Isola e aumenta il pericolo di incendi. La Protezione civile regionale ha così emesso un nuovo bollettino di allerta indicando per martedì 22 agosto un alto rischio di roghi (codice arancione) in mezza Sardegna. Le zone interessate sono il Campidano e la Marmilla al sud, la Barbagia di Ollolai e del Mandrolisai al centro e la Gallura al nord. Problermi anche sul fronte del caldo nelle città. Il ministero della Salute ha classificato con il colore giallo (livello 1) l'ondata di calore che colpirà Cagliari e l'hinterland sino a mercoledì 23. Si prevedono temperature tra i 24 e i 37 gradi con una massima percepita di 38.

SEDICI ROGHI NELL'ISOLA, A SORGONO IN VOLO 5 CANADAIR E 6 ELICOTTERI - La Sardegna continua a bruciare. La giornata stata segnata da 16 roghi che si sono sviluppati in diverse aree del territorio: in quattro casi sono intervenuti i mezzi aerei della flotta nazionale e regionale. L'incendio che ha impegnato maggiormente le squadre di Corpo forestale, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, è quello che si è sviluppato a Sorgono e che ha visto l'impiego di 5 Canadair e sei elicotteri tra i quali il Super Puma. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica. Distrutti dalla fiamme 150 ettari prevalentemente di bosco di sughere e macchia mediterranea.

E' stato spento invece poco dopo le 13 l'incendio che si è sviluppato a Ula Tirso in località Perdabba. Per domare le fiamme, che hanno divorato 1.200 metri quadrati di terreni incolti, è dovuto intervenire un elicottero. Sempre un solo mezzo aereo regionale è entrato in azione anche a Nuraminis in località Baccu Bois. Il fuoco ha danneggiato circa tre ettari di terreni incolti. Infine, sono andati in fumo un ettaro e mezzo di boschi e pascoli alberati nel rogo divampato a Sadali. In questo caso due elicotteri della flotta regionale hanno lanciato bombe d'acqua sulla zona per aiutare le squadre a terra impegnate nello spegnimento.

