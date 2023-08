Si gettano dalla barca con un principio d'incendio, salvi 4 diportisti

Costretti a gettarsi in acqua a seguito di un principio di incendio a bordo del natante su cui viaggiavano nello specchio di mare davanti alla Sella del Diavolo, nel golfo di Cagliari.

E' quanto successo questa mattina a quattro diportisti tratti in salvo dai militari della Guardia costiera di Cagliari con una motovedetta specializzata in attività di ricerca e soccorso.

Sono loro ad aver ricostruito nei dettagli l'intervento di salvataggio.

Arrivati sul posto, hanno trovato i quattro in acqua, aggrappati a materassini e ciambelle. Nel frattempo con una una motobarca i vigili del fuoco hanno raggiunto il natante invaso dal fumo, soffocato le fiamme ed escluso ulteriori inneschi.

E' di sabato un analogo episodio nello stesso tratto di litorale, tra la Sella del Diavolo e Cala Fighera. Due persone su un gommone con il motore in avaria e un principio di incendio a bordo, sono state tratte in salvo dagli agenti di polizia in servizio con le moto d'acqua.



