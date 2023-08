Nord Sardegna, motociclista muore dopo 2 giorni di coma

Non ce l'ha fatta Fabio Cuccu, ii motociclista 37enne, originario di Tempio Pausania e residente in Corsica, che il 17 agosto era rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua moto ed essersi schiantato contro un muretto mentre percorreva la strada statale 389, che collega Buddusò con Alà dei sardi, nel nord Sardegna. L'uomo è morto la notte scorsa all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove era stato ricoverato subito dopo l'incidente. Dopo lo schianto erano intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Ozieri e il 118, che aveva trasportato il ferito a Sassari con l'elisoccorso. Purtroppo le cure dei medici non sono riuscite a salvargli la vita.



