Sos manodopera, introvabile il 46% dei lavoratori sardi

Confartigianato lancia un "sos assunzioni" con un rapporto su dati Unioncamere-Anpal, da cui emerge che "per le imprese italiane è sempre più difficile trovare manodopera. Nell'ultimo anno la quota di lavoratori introvabili sul totale delle assunzioni previste è passata dal 40,3% di luglio 2022 al 47,9% di luglio 2023". E' "allarme" per "un fenomeno diffuso in tutta Italia e in tutti i settori, da quelli tradizionali alle attività digitali e hi tech", una "emergenza in crescita ovunque: nell'ultimo anno la quota di lavoratori difficili da trovare è salita di 9,1 punti nel Mezzogiorno, 6,9 punti nel Centro, 7,4 punti nel Nord Ovest, 6,5 punti nel Nord Est".

In Sardegna la percentuale dei lavoratori introvabili, per le imprese che cercano manodopera da assumere, è pari al 46%, circa due punti sotto la media nazionale. Il Trentino Alto Adige guida il primato negativo con il 61,6% di personale di difficile reperimento, mentre è nel Lazio la percentuale più bassa: 40,8%.

La scarsità di manodopera è una emergenza "in crescita ovunque", sottolinea il rapporto di Confartigianato, con i maggiori aumenti (a luglio, rispetto al luglio del 2022) in Abruzzo (+11,5%), in Calabria (+10,9%), in Liguria (+10,8%), in Puglia (+10,5%. In questa classifica, la Sardegna ha visto un incremento dell'8,4% rispetto a luglio 2022 quando la percentuale si era fermata al 37,6. Le maggiori difficoltà di reperimento, evidenzia il report, si riscontrano per i tecnici specializzati nella carpenteria metallica (70,5% di personale difficile da trovare), nelle costruzioni (69,9%) e nella conduzione di impianti e macchinari (56,6%)".

Emerge inoltre che, tra le cause di difficile reperimento di manodopera, "per il 32,4% dei lavoratori è dovuto alla mancanza di candidati e per il 10,8% all'inadeguata preparazione dei candidati. Per questo, le piccole imprese reagiscono intensificando le collaborazioni con gli istituti tecnici e professionali, l'utilizzo di stage, tirocini, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Inoltre, all'aumento delle retribuzioni, affiancano l'offerta di pacchetti di welfare aziendale, flessibilità dell'orario di lavoro, l'utilizzo dello smart working, interventi per migliorare il clima aziendale e il comfort dei luoghi di lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA