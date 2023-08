Ranieri, 'l'addio di Mancini? Difficile giudicare,non ci voleva'

"La Nazionale? Non ho conoscenza dei motivi che hanno portato a questa situazione, quindi è difficile giudicare. Certo che non ci voleva". Così Claudio Ranieri sull'addio di Roberto Mancini. Tra i papabili, prima della scelta di Luciano Spalletti, è circolato anche il nome ddel tecnco del Cagliari.. "A me non piace parlare dei se e dei ma - ha spiegato - so solo che a un mio amico, che mi dice che era un peccato che non fossi libero, ho risposto di essere contento e soddisfatto: io alleno la nazionale dei Quattro mori".



