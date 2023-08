Principio d'incendio sul gommone, salvate due persone

Principio di incendio su un gommone tra la Sella del Diavolo e Cala Fighera nel golfo di Cagliari: salvate le due persone che si trovavano a bordo, nessuno a riportato ferite. Durante la navigazione il gommone si è bloccato per un guasto al motore e i due occupanti hanno subito avvertito odore di bruciato, lanciando l'allarme. Sul posto sono arrivate le moto d'acqua della polizia. Gli agenti sono riusciti a spegnere le fiamme, poco dopo sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cagliari con i sommozzatori e i nautici che hanno effettuato tutte le verifiche a bordo del natante e lo hanno trainato fino in porto, accompagnando a terra i due occupanti. Per loro solo un grande spavento



Riproduzione riservata © Copyright ANSA