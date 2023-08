Finisce con l'auto nello stagno, morto 50enne a Macchiareddu

Ha perso il controllo del Suv che è finito nello stagno che costeggia la strada, ribaltandosi. Incidente mortale durante la notte lungo la dorsale consortile di Macchiareddu, a Cagliari. La vittima è Luigi Paolo Fabio Mameli, 50 anni, nato in svizzera da emigrati sardi e residente a Lugano.

L'incidente, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto poco prima di mezzanotte. Il 50enne al volante di una Mitsubishi Pajero, per cause in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo e dopo una sbandata è uscito fuori strada, finendo nello stagn e ribaltandosi. Il conducente è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo.

Sul posto, avvertiti dagli altri automobilisti, sono subito arrivati i vigili del fuoco, la polizia municipale e le ambulanze del 118. I medici purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 50enne. Sono anche intervenuti i sommozzatori dei pompieri per perlustrare lo stagno: si temeva infatti che a bordo dell'auto ci fossero altri passeggeri, ma l'uomo viaggiava da solo.





