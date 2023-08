Altri 17 incendi in Sardegna, in 5 casi elicotteri in azione

Ancora una giornata impegnativa sul fronte incendi per la Sardegna. Complessivamente si sono sviluppati 17 roghi da nord a sud dell'Isola e in cinque casi per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Un rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio in località Riu Ralzu nel Comune di Sagama. Due elicotteri della flotta regionale hanno lanciato sulla zona bombe d'acqua per aiutare le squadre a terra impegnate nelle operazioni di spegnimento. Il fuoco ha percorso sei ettari di pascoli ed è stato domato nel primo pomeriggio.

Sempre due elicotteri della flotta regionale sono stati impegnati per alcune ore per l'incendio scoppiato a Teti.

Fortunatamente le fiamme sono state spente quasi subito e hanno bruciato circa 500 metri quadri di bosco.

Ha divorato duemila metri quadri di pascoli l'incendio divampato a Buddusò in località Sos Vinzales. Per domarlo è intervenuto un mezzo aereo della flotta regionale.

Sono ancora in corso, invece, le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato nel pomeriggio a Ottana. In azione due elicotteri regionali. In giornata un mezzo aereo è anche intervenuto per domare gli ultimi focolai del rogo divampato ieri a Bari Sardo.



