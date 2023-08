Tempesta di caldo in Sardegna, picchi fino a 40 gradi

La tempesta di caldo in arrivo nei prossimi giorni su gran parte d'Italia investirà anche la Sardegna, con il termometro che toccherà i 40 gradi e la città di Cagliari con l'allerta gialla (livello 1) per le ondate di calore sino a domenica 20, quando la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi. Dalla prossima settimana è però previsto un peggioramento con nuvole e qualche pioggia.

Lo confermano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. "Rimaniamo ancora sotto l'influsso dell'alta pressione - precisa il luogotenente Marco Formicola - Per i prossimi giorni è previsto ancora caldo con punte che potranno raggiungere i 40 gradi soprattutto nell'entroterra delle aree centro occidentali e settentrionali dell'Isola. Almeno fino a lunedì 21 le temperature rimarranno in media intorno ai 35-37 gradi".

Venti da sud in regime di brezza, per poi ruotare da domenica da grecale con un lieve rinforzo. La svolta da lunedì, con l'arrivo di una depressione che porterà a un aumento della nuvolosità. "A partire da mercoledì 23 e a seguire il 24 sono previste anche deboli precipitazioni - precisa l'esperto -. La maggiore instabilità si registrerà sui rilievi e in particolare in Gallura, Barbagia, Nuorese e zone centro settentrionali dell'Isola, dove si potrebbe anche avere qualche temporale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA