Si assentano dalla postazione di salvataggio, multati 3 bagnini

Tremila euro di multa a tre bagnini per essersi assentati dalla loro postazione di salvataggio in alcune rinomate spiagge della Maddalena. A sanzionarli sono stati i militari della capitaneria di porto durante i controlli nella settimana di farragosto: gli addetti al salvamento a mare sono risultati assenti per motivi non connessi al servizio.

Diversi i soccorsi che hanno impegnato la guardia costiera nelle acque dell'arcipelago nei giorni caldi del ponte. Il 10 agosto una motovedetta è intervenuta vicino a Cala Garibaldi, nell'isola di Caprera, per soccorrere due diportisti, padre e figlia, con problemi allo scafo: stava imbarcando acqua.

L'imbarcazione è stata scortata fino al cantiere nautico più vicino. Il 15 doppio intervento: il primo per una persona caduta a bordo di un natante, il secondo per un malore su una barca impegnata nel giro turistico delle isole minori dell'arcipelago.





