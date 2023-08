Due sardi nelle finali di Pizza Bit e Pastry Bit Competition

C'è anche la Sardegna pronta a sfidarsi per le finali di Pizza Bit Competition e Pastry Bit Competition, i due concorsi più importanti in Italia rispettivamente per i settori della pizzeria e della pasticceria artigianale organizzati da Molino Dallagiovanna.

L'appuntamento è per sabato 9 settembre nella sede dell'azienda di Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza dove, in occasione della Festa dei Granai, i nove finalisti del Pizza Bit Competition e i nove finalisti del Pastry Bit Competition si sfideranno a colpi di pizze e panettoni d'autore per decretare i nuovi Ambassador dell'azienda molitoria leader in Italia per il comparto delle farine.

La Sardegna schiererà Simone Pilloni di "Tziu Mauriliu la bottega del cibo" di Uras, in provincia di Oristano, come finalista al Pizza Bit Competition; Gabriele Giambastiani del T Hotel di Cagliari sarà invece tra i nove in finale al Pastry Bit Competition.

Trentatreenne di origini sarde, Pilloni è pizzaiolo professionista da 9 anni, ma già nei tre anni precedenti era un amatoriale di quest'arte, mentre studiava filosofia. Tutto parte dalla casualità: il padre ha fondato una associazione sportiva dilettantistica e Simone per dargli una mano si è appassionato alla cucina. Sempre il caso ha voluto che in casa ci fosse del lievito madre e con i grani di un amico, ha potuto allenarsi e sperimentare. Le caratteristiche della sua pizza? Classica tonda, croccante e morbida, solo grano Senatore Cappelli monocultivar, solo lievito madre. Tra le pizze iconiche c'è la "Picchiettata" realizzata con maialino da latte porchettato, trito di carote, ravanelli e sedno, riduzione di vino e maionese di mirto.

Con 12 anni di esperienza, Giambastiani è stato sous pastry chef al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Ora è capo pasticcere al T Hotel di Cagliari e consulente per Rational e Fabbri 1905. Adora realizzare dolci moderni (mignon ed entremet) dove è richiesto il massimo bilanciamento dei gusti e delle consistenze, e dove si può giocare con la fantasia per creare sempre abbinamenti audaci. La pasticceria per lui è quasi un'ossessione, la ama ed è nei suoi pensieri 24 al giorno.





