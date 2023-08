Brandendo un coltello semina il panico in strada e in due locali

Armato di coltello ha seminato il panico tra le persone che passeggiavano in centro a Villasimius e tra i clienti di due locali.

Un 33enne è stato denunciato dai carabinieri per minacce e porto abusivo di armi. L'episodio è avvenuto ieri nella zona di via del Mare a Villasimius. Al 112 sono arrivate le telefonate che segnalavano la presenza di un uomo armato in strada.

I militari lo hanno subito bloccato e perquisito, recuperando un coltello da cucina con una lama di 17 centimetri. Dai successivi accertamenti è emerso che poco prima il 33enne, dopo aver girovagato per strada terrorizzando chiunque lo incrociasse, era entrato nel bar "La Tartana" e successivamente nella pizzeria "Pizze e Delizie", brandendo il coltello e minacciando i presenti.



