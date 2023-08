Auto si ribalta sulla strada per Palau, morto il bimbo ferito

È morto in ospedale durante la notte il bimbo di appena tre mesi rimasto ferito ieri nell'incidente stradale avvenuto lungo la statale 125 per Palau, in cui sono rimasti feriti lievemente anche i genitori e la sorellina di quattro anni, tutti di origine senegalese.

ll piccolo è stato trasportato in elicottero in gravissime condizioni all'ospedale di Olbia. Ma i tentativi di salvargli la vita si sono rivelati inutili e il suo cuore ha smesso di battere. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto lungo la statale 125 all'altezza dell'incrocio con il passaggio a livello della linea ferroviaria a scartamento ridotto Tempio-Palau.

La famiglia viaggiava a bordo di una utilitaria che, per cause non accertate, è uscita fuori strada, ribaltandosi. Il piccolo è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 che, viste le condizioni del bimbo, ha chiesto l'intervento dell'Elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dove purtroppo è morto.

La magistratura ha disposto il sequestro della salma è verranno accertare eventuali responsabilità sulle dotazioni di sicurezza presenti nella vettura sulla quale viaggiavano il bimbo e la famiglia.



