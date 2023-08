Ancora 17 roghi in Sardegna, Canadair in volo a Bari Sardo

La piaga degli incendi continua a imperversare in Sardegna. Anche oggi in tutto il territorio si sono sviluppati 17 roghi e in sei casi per domarli è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

L'incendio più impegnativo si è sviluppato nel pomeriggio a Bari Sardo, in località Praidas. A lanciare bombe d'acqua sulla zona per dare manforte alle squadre a terra impegnate nelle operazioni di spegnimento sono intervenuti tre elicotteri e un Canadair. Il fuoco ha percorso circa 15 ettari di macchia, eucaliptus, sughere e uliveti. Le operazioni di spegnimento e bonifica non sono state ancora ultimate.

Nella tarda mattinata le fiamme si son o sviluppate a Solarussa e hanno divorato cinque ettari di terreni prima che venissero domate dalle squadre a terra e da un elicottero della flotta regionale.

Sempre solo un mezzo aereo regionale è intervenuto a Sagama per domare l'incendio divampato in in località Nuraghe Funtanedda. Il rogo è stato spento velocemente e ha percorso circa 2mila metri di terreni agricoli.

E' stato già domato anche il rogo scoppiato nel pomeriggio a Castiadas dove è intervenuto un solo elicottero della flotta regionale come a Siliqua dove le fiamme hanno cancellato circa un ettaro e mezzo di aree agricole.

Fiamme anche a Tramatza in località Feuredda. Il rogo, che ha interessato pascoli incolti, è stato domato in pochissimo tempo grazie all'arrivo di un elicottero della flotta regionale.





