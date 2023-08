Rivoluzione del traffico per show Frecce Tricolori al Poetto

Tutto pronto per lo show delle Frecce Tricolori di domenica 20 agosto, ma con una anticipazione con le prove già sabato 19, al Poetto di Cagliari. In tutta l'aria è prevista una vera rivoluzione legata al transito e al parcheggio delle auto. Il Comune ha adottato un'ordinanza per la nuova viabilità che sarà in vigore il 19 e 20 dalle 14 alle 21.

In particolare, tra le tante limitazioni, è stato istituito il divieto di transito nel viale Poetto in direzione Poetto, nel tratto tra via San Bartolomeo e piazza Arcipelaghi e in via Tramontana dalla rotonda di San Bartolomeo.

Stop al traffico sul lungomare anche all'incrocio con piazza Arcipelaghi con direzione obbligatoria a sinistra in via Rodi all'incrocio con via Isola San Pietro; lungo le Saline in direzione Cagliari dalla rotonda dell'Idrovora e istituzione in via Ippodromo direzione Poetto, all'incrocio con via Ausonia, dell'obbligo di svolta a destra in via Ausonia.

Per quanto riguarda invece il divieto di sosta con rimozione forzata dell'auto, viene istituto domenica 20 in via Isola S.Pietro su ambo i lati; nell'area adibita a parcheggio adiacente al lungomare Poetto e avente accesso da via Isola S.Pietro; via Ippodromo nel tratto compreso tra la via Ausonia e via dei Fantini; lungomare Poetto all'altezza dello stabilimento Aereonautica; e in piazza degli Arcipelaghi. Sempre il 20 dalla mezzanotte alle 21, l'area sterrata limitrofa a via Isola di San Pietro è riservata per sosta dei veicoli autorizzati; in via Isola S.Pietro un'area lungo il lato destro è riservata ai bus Ctm, mentre un'area sul lato sinistro è riservata agli autobus dell'organizzazione.

Per facilitare gli spostamenti dei cittadini, il Ctm ha predisposto il rafforzamento delle linee ordinarie Poetto express, 3p, Qs e attivato un servizio navetta dal parcheggio dello stadio Sant'Eliasino al Poetto che sarà operativo dalle 14 alle 21 con una frequenza di 3-4 minuti.

Il centro dello show, che in entrambi i giorni prenderà il via alle 17.15, sarà posizionato dall'Aeronautica militare nella zone del vecchio ospedale Marino. L'accesso alla spiaggia sarà libero senza alcun divieto. La due giorni sarà aperta con il passaggio del tricolore sull'area della manifestazione, trainato dal velivolo militare AW139. Subito dopo si esibiranno due veicoli acrobatici civili e a seguire il passaggio del velivolo militare AW 139 del 15° Stormo di base a Decimomannu. In chiusura l'esibizione delle Frecce Tricolori, che entreranno nell'area di volo del Poetto introno alle 18.05 e la lasceranno verso le 18.30. Durante le prove di sabato 19 la pattuglia acrobatica nazionale non utilizzerà i fumi tricolore che verranno, invece, utilizzati domenica 20.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA