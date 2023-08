Calcio: Prati al Cagliari a titolo definitivo sino al 2028

Ora è ufficiale: il Cagliari ha acquistato a titolo definitivo Matteo Prati. Arriva dalla Spal, ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù sino al 30 giugno 2028. Nato il 28 dicembre 2003 a Ravenna, è cresciuto nella squadra della sua città, con cui ha debuttato giovanissimo tra i professionisti, a poco più di 17 anni.

Dopo una stagione in Serie D da 32 presenze, 5 reti e 4 assist, è passato tra le fila della Spal, dove ha esordito in B il 3 settembre 2022 nel pareggio per 2-2 contro il Bari: lo scorso campionato è stato tra le sorprese della cadetteria con 20 gare e 2 gol.

Con la Nazionale U20 ha partecipato da protagonista ai recenti Mondiali di categoria disputati in Argentina realizzando anche un gol nella partita di esordio vinta per 3-2 contro il Brasile.



