Occupano abusivamente zona mare Cala Brandinchi, denunciati

Avevano occupato abusivamente uno specchio d'acqua riservato alla balneazione nella spiaggia di Cala Brandinchi, con dei corpi morti sul fondale ai quali ormeggiavano una decina di natanti.

Due società operanti nel campo del noleggio di imbarcazioni sono state sanzionate dai militari della Guardia Costiera di Olbia che le hanno segnalate alla Procura di Nuoro per abusiva occupazione di specchio acqueo.

I corpi morti e le catene usate per ormeggiare le barche e i gommoni sono stati rimossi dal fondale e messi sotto sequestro dal personale della Guardia Costiera impegnato nell'operazione Mare Sicuro che ha visto coinvolta una delle spiagge più rinomate della costa orientale, all'interno dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo e attualmente a numero chiuso per gli ingressi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA