Nuovi ambulatori di comunità territoriale nell'Oristanese

Due nuovi ambulatori straordinari di comunità territoriale (Ascot) nella provincia di Oristano: sono il ventunesimo e il ventiduesimo all'interno di un progetto pilota a livello nazionale avviato dalla Asl 5 di Oristano e adottato poi dalle altre aziende sanitarie della Sardegna.

Oggi ha aperto l'Ascot di Tresnuraghes nei locali comunali di via Sa Giorgio. Da domani, giovedì 17 agosto, sarà operativo il turno dell'Ascot di Flussio, nei locali comunali di Via Nazionale. Entrambi gli ambulatori saranno rivolti ai pazienti rimasti senza medico di base di Flussio, Tresnuraghes e Magomadas (gli orari: a Flussio ogni giovedì dalle 14 alle 19 e a Tresnuraghes il martedì dalle 9 alle 14).

Solo per la giornata di mercoledì 16 agosto l'ambulatorio di Tresnuraghes sarà operativo il mercoledì dalle 9 alle 14, mentre dalla prossima settimana funzionerà regolarmente ogni martedì.

"Grazie a una nuova disponibilità da parte di un sanitario la nostra azienda sanitaria ha attivato questo servizio nella zona interna della Planargia, che finora ne era sprovvista", ha sottolineato il direttore dell'ufficio integrazione ospedale-territorio dell'Asl 5 di Oristano, Alessandro Baccoli.





