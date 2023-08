Incendio nelle campagne di Ittiri, in volo Super Puma e Canadair

Un incendio scoppiato nelle campagne di Ittiri sta impegnando le squadre a terra e i mezzi aerei regionali e nazionali. Le fiamme si sono sviluppate in una zona rurale, lontano dal centro abitato ma spinte dal vento sono difficili da contenere. Sul posto sono in azione due elicotteri leggeri a cui si sono aggiunti il Super Puma e un Canadair proveniente da Olbia. Questo mentre da terra forestali e pompieri stanno cercando di circoscrivere l'avanzata del fuoco.

Un altro rogo, divampato nelle campagne fra Nule e Benetutti, è già sotto controllo grazie all'intervento tempestivo di forestali e dei vigili del fuoco. Anche in questo caso, per arginare le fiamme è stato decisivo l'intervento di due elicotteri leggeri della flotta regionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA