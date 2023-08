Cani benvenuti nelle spiagge del Sinis, aperte quattro aree

Portare il proprio cane in spiaggia lungo il litorale del Sinis senza incorrere in sanzioni è una certezza. Anche quest'anno, infatti, sono state confermate e aperte le quattro aree dedicate agli amici a quattro zampe volute dall'amministrazione comunale di Cabras. Si trovano a San Giovanni di Sinis, Maimoni, Portu S'uedda e Funtana Meiga. Le dog friendly beach, indicate da cartelloni e delimitate con corde e pali, sono già attive grazie a un'ordinanza comunale e hanno dimensioni di almeno 1.500 metri quadri ciascuna.

"Destinare degli spazi appositi ai cani e ai loro padroni è un importante atto di civiltà e socialità nei confronti di tutti - sottolinea il sindaco Andrea Abis -. Le aree cani sono indispensabili in quanto sul territorio vige l'ordinanza regionale che vieta di condurre animali sull'arenile". "Col passare del tempo le sanzioni comminate ai bagnanti che si recano in spiaggia col proprio cane in zone in cui non è permesso, sono diminuite drasticamente - precisa il primo cittadino - a oggi sono state solo due, ciò significa che le dog friendly beach sono una garanzia sia per i conduttori di cani sia per gli altri bagnanti".

Secondo il regolamento, le aree possono essere usate dall'alba al tramonto dal 30 giugno al 30 settembre. Possono entrare i cani vaccinati e iscritti all'anagrafe canina. Gli animali ogni due ore devono essere portati all'esterno per una passeggiata e devono essere muniti di collare con targhetta identificativa nella quale devono essere riportati i dati del proprietario.

Chi tiene il cane deve essere maggiorenne e avere a portata di mano un guinzaglio lungo al massimo un metro e mezzo e una museruola da uasare in caso di necessità. Non solo. I proprietari sono tenuti a creare zone d'ombra per gli animali e devono abbeverarli. I cani potranno fare il bagno negli specchi di mare antistanti le aree dog friendly solo sotto stretta sorveglianza.



