Calcio: Cagliari, visite mediche per il neo acquisto Prati

Visite in corso a Roma a Villa Stuart per il nuovo centrocampista del Cagliari Matteo Prati.

Per il giovane nazionale Under 20 è pronto un contratto quinquennale. Alla Spal vanno 5 milioni di euro, più 1,5 bonus.

Il Cagliari ha battuto la concorrenza del Palermo, ma è stata decisiva, oltre l'offerta, anche la volontà del giocatore, convinto dalla Serie A e dalla possibilità di poter crescere sotto la guida di Claudio Ranieri.

Ora manca solo l'ufficializzazione, ma è solo una formalità.





