Cagliari: ripresi gli allenamenti in vista dell'esordio col Toro

Non solo Prati. Dal campionato ellenico è in arrivo al Cagliari uno dei due difensori richiesti da Ranieri. È Pantelis Chatzidiakos, doppia nazionalità greco-olandese, classe 1997. Ventisei anni, ma ha già sulle spalle 142 presenze e tre gol nel massimo campionato olandese con l'Az Alkmaar. E ha disputato giá ventisette gare con la nazionale greca.

Nonostante la giovane età, ha quindi esperienza anche internazionale con il suo club nelle coppe europee. In Nazionale ha giocato anche contro l'Italia nella gara di qualificazione agli Europei quattro anni fa: vinsero gli azzurri due a zero con reti di Jorginho su rigore e Bernardeschi. La trattativa è ben avviata e potrebbe concludersi molto presto. Piede destro, sarebbe la naturale alternativa a Dossena. Anche perché Altare potrebbe andare al Venezia. Rimane da riempire la casella relativa a un altro difensore: anche Raillo non è più un obiettivo rossoblù.

Sul fronte attacco sfuma Petkovic, anche perché l'arrivo slitterebbe a fine agosto per gli impegni europei della Dinamo Zagabria. Il Cagliari si sta concentrando su Colombo, ma ha due avversari: il Genoa che insegue l'attaccante e il Milan che sino all'arrivo di un sostituto non avrebbe intenzione di lasciare andar via l'attaccante.

Intanto questa mattina è ripreso il lavoro del Cagliari in vista dell'esordio in campionato lunedì a Torino. Out i soliti Lapadula, Mancosu e Rog, differenziato per Desogus e Pereiro.Sarà una settimana fondamentale anche per riallineare ai compagni Shomurodov e Jankto.Ritorno al lavoro per capire anche cosa fare per quanto riguarda l'emergenza in attacco. Ranieri avrà un Shomurodov più rodato, ma il punto di riferimento davanti rimane Pavoletti. Ora si tratta di capire chi potrà essere il suo compagno di reparto.Il più in forma sembra Luvumbo, ma Ranieri in Coppa ha preferito far entrare l'angolano a gara iniziata per avere un'arma (fresca) in più quando la partita entrò nella fase decisiva.

VISITE MEDICHE PER PRATI - Visite in corso a Roma a Villa Stuart per il nuovo centrocampista del Cagliari Matteo Prati. Per il giovane nazionale Under 20 è pronto un contratto quinquennale. Alla Spal vanno 5 milioni di euro, più 1,5 bonus. Il Cagliari ha battuto la concorrenza del Palermo, ma è stata decisiva, oltre l'offerta, anche la volontà del giocatore, convinto dalla Serie A e dalla possibilità di poter crescere sotto la guida di Claudio Ranieri. Ora manca solo l'ufficializzazione, ma è solo una formalità.

